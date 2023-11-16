الصحة العالمية: ارتفاع حالات الكبد الوبائى فى غزة نتيجة تفاقم مشكلة الصرف الصحى

كتبت أمل علام

أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، أن هناك ارتفاعا في حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة نتيجة تفاقم مشكلة الصرف الصحي.

وقالت هاريس فى بيان لها، إن ما يعرقل خدمات الصرف الصحي هو نقص الوقود، ويعيش سكان غزة في ظروف صعبة في ظل سقوط الأمطار الغزيرة التي ستجعل الأمور تزداد سوءا، خاصة مع زيادة الأمراض التي تنتشر عبر المياه.

وأضافت أن الوضع الصحي في غزة صعب للغاية، حيث تشهد أعمال عنيفة ونقص الغذاء والماء النظيف وتوقف معظم المستشفيات عن العمل إضافة إلى القصف المستمر وفقدان الأمل في الحصول على الماء والوقود، وهو ما يعرقل الحصول على الخدمة الصحية.

وأوضحت أن الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء غير قادر على حفظ الجثث في الأماكن المخصصة لذلك بسبب نقص الوقود، لذلك يتم دفنها في مقابر جماعية، ولكن لا يزال هناك الكثير من الجثث غير مدفونة.

وأعربت المتحدثة باسم الصحة العالمية عن أملها في توقف الأعمال العدائية لإنقاذ المرضى وتأمين الوقود لجميع الخدمات كالمستشفيات ونظم الصرف الصحي وتحلية المياه.