وزارة الزراعة تتابع حقول القمح بمحافظات الفيوم وقنا والأقصر

كتبت أسماء نصار

قام الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عصام وكيل وزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بجولة في محافظات الفيوم وقنا والاقصر لمتابعة زراعة محصول القمح ومتابعة حالة الإنبات لحقول الإكثار، وكانت بنسبة 100% للاصناف المنزرعة في هذه المحافظات طبقا للخريطة الصنفية والتقاوى المعتمدة.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة نظرا لان ان القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد محاور الأمن الغذائي .

وكان وزير الزراعة قد شدد كذلك على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفني قبل واثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى انتاجية.

الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعراً استرشادياً لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.