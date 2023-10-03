اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات.. مديريات التعليم تحدد ضوابط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:07 م
حصاد الوزارات.. مديريات التعليم تحدد ضوابط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

المديريات التعليمية تحدد ضوابط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات

الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج: إنجازات الرئيس السيسى غير مسبوقة.. فيديو

حكاية وطن.. مبادرات الرئيس قدمت 141 مليون خدمة فى 14 مبادرة لـ96 مليون مواطن
خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024
التعليم تعلن جدول المسابقات للطلاب للعام الدراسى الجديد
وزارة العمل: توفير وظائف لـ7 ملايين و267 ألفا و140 مواطنا خلال 10 سنوات
وزارة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات شهر أكتوبر
تعليم الجيزة: انتظام الدراسة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى غداً
قواعد التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024
"حكاية وطن".. مراحل زيادة المعاشات من عام 2014 وحتى 2023
الصحة: تقديم 2.1 مليون خدمة بفعاليات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
حكاية وطن.. إنشاء 83 صومعة وزيادة السعة التخزيينة إلى 3.5 مليون طن
تعرف على جدول حجم الإنتاج المتوقع من تصنيع 100 طن بلازما فى السنة
حكاية وطن.. مؤتمرات دولية بيئية تعيد ريادة مصر للقارة الإفريقية
وزير الصحة يناقش مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر عددا من الملفات

 


هيئه الدواء

وزاره الصحه

العمل

التموين

حكايه وطن

التعليم العالى

التربيه والتعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة