حصاد الوزارات.. مديريات التعليم تحدد ضوابط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

المديريات التعليمية تحدد ضوابط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية للغات

الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخارج: إنجازات الرئيس السيسى غير مسبوقة.. فيديو