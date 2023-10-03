حكاية وطن.. مؤتمرات دولية بيئية تعيد ريادة مصر للقارة الإفريقية

كتبت منال العيسوى

بذلت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية عدد من الجهود من اجل تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، بالعمل من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال تلك الفترة كان أهمها:

1- تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية.

2 -تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ 2- برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.

3- استضافت ولأول مرة مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27-، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.

4- عقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر