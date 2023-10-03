الأوقاف تعلن إقامة صلاة التهجد فى مسجد الحسين برواية "ورش" لأول مرة

كتب لؤى على

في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف ، وإعدادها المبكر لبرامجها الدعوية بشكل عام و شهر رمضان المبارك بشكل خاص، وفي إطار حرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة ومسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) خاصة، أعلنت الوزارة عن أسماء القراء الذين سيؤدون صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك (1445هـــ ، 2024م) بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وذلك على النحو التالي :

أولًا : صلاة التراويح برواية حفص :

اليوم صلاة التراويح

الأحد آخر شعبان 1445هـ

10 /3/ 2024 القارئ/السيد عبد الكريم الغيطاني

الاثنين 1 رمضان 1445هـ

11 /3/ 2024 القارئ د/ أحمد أحمد نعينع

الثلاثاء 2 رمضان 1445هـ

12 /3/ 2024 القارئ / عبد الفتاح علي دوريش الطاروطي

الأربعاء 3 رمضان 1445هـ

13 /3/ 2024 القارئ / طه محمد نعمان حسين

الخميس4 رمضان

14 /3/ 2024 القارئ / محمد عبد البصير

الجمعة 5 رمضان

15 /3/ 2024 القارئ / عبد الناصر سعد عبد الناصر حرك

السبت 6 رمضان

16 /3/ 2024 القارئ / أحمد تميم محمود أحمد

الأحد 7 رمضان

17 /3/ 2024 القارئ / حجاج رمضان إسماعيل عبد الفتاح

الاثنين 8 رمضان

18 /3/ 2024 القارئ /العزب سالم

الثلاثاء 9 رمضان

19 /3/ 2024 القارئ / يوسف قاسم يوسف محمد حلاوة

الأربعاء 10 رمضان

20 /3/ 2024 القارئ/ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد

الخميس 11 رمضان

21 /3/ 2024 القارئ/ محمد يحيى الشرقاوي

الجمعة 12 رمضان

22 /3/ 2024 القارئ / أحمد عوض إسماعيل فيوض

السبت 13 رمضان

23 /3/ 2024 القارئ/ فتحي عبد المنعم خليف

الأحد 14 رمضان

24 /3/ 2024 القارئ/ السعيد فيصل

الاثنين 15 رمضان

25 /3/ 2024 القارئ/ إبراهيم راشد محمد الفشني

الثلاثاء 16 رمضان

26 /3/ 2024 القارئ / محمود الخشت

الأربعاء 17 رمضان

27 /3/ 2024 القارئ / محمود عبد الباسط الحسيني

الخميس 18 رمضان

28 /3/ 2024 القارئ / عبد الناصر سعد عبد الناصر حرك

الجمعة 19 رمضان

29 /3/ 2024 القارئ / أحمد تميم محمود أحمد

ثانيًّا : صلاة التراويح والتهجد :

اليوم صلاة التراويح

براوية حفص صلاة التهجد

برواية ورش

السبت 20 رمضان

30 /3/ 2024 القارئ / حجاج رمضان إسماعيل عبد الفتاح القارئ / أحمد أحمد نعينع

الأحد 21 رمضان

31 /3/ 2024 القارئ / يوسف قاسم يوسف محمد حلاوة القارئ / طه محمد نعمان حسين

الاثنين 22 رمضان

1 /4/ 2024 القارئ/ هاني عبد العزيز الحسيني أحمد القارئ / يوسف قاسم يوسف محمد حلاوة

الثلاثاء 23 رمضان

2 /4/ 2024 القارئ/ محمد يحيى الشرقاوي القارئ/ محمود عبد الباسط

الأربعاء 24 رمضان

3 /4/ 2024 القارئ / أحمد عوض إسماعيل فيوض القارئ/ فتحي عبد المنعم خليف

الخميس 25 رمضان

4 /4/ 2024 القارئ/ فتحي عبد المنعم خليف القارئ / ياسر الشرقاوي

الجمعة 26 رمضان

5 /4/ 2024 القارئ / عبد الفتاح علي دوريش الطاروطي القارئ / أحمد تميم محمود أحمد

السبت 27 رمضان

6 /4/ 2024 القارئ/ إبراهيم راشد محمد إسماعيل الفشني القارئ/ ياسر الشرقاوي

الأحد 28 رمضان

7 /4/ 2024 القارئ / طه محمد نعمان حسين

القارئ/ عزت راشد

الإثنين 29 رمضان

8 /4/ 2024 القارئ/ السيد عبد الكريم الغيطاني د / ماهر الفرماوي

هذا وسننشر تباعًا قائمة بأعلام كبار القراء والأئمة المتميزين المشاركين في صلاتي التراويح والتهجد بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ، كما يتم إعداد خطة غير مسبوقة للدروس الدينية على يد كبار العلماء بإذن الله تعالى في الشهر الفضيل .