حكاية وطن.. مبادرات الرئيس قدمت 141 مليون خدمة فى 14 مبادرة لـ96 مليون مواطن

الحق فى الصحة من أهم الحقوق التى كفاها الدستور المصرى لمواطنيه وهو ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى لتوفير حياة كريمة لكل المصريين، على كافة الأصعدة، حيث تمثل المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا إيجابيا على التخطيط الصحى حيث انفقت الدولة حتى الآن 7 مليارات جنيه على فحوص المبادرات الرئاسية وعلاج المرضى من خلال عمل أكثر من 141 مليون كشف طبى مجانى واستفاد منها ما يقرب من 96 مليون مواطن فى 14 مبادرة.

وعلى مدار الـ9 سنوات الماضية كان هناك عمل متواصل فى 14 مبادرة رئاسية لتحسين الصحة العامة التركيز على علاج الأمراض وليس تحسين المؤشرات الصحية للمواطن وجاءت المبادرات شاملة لكل أفراد الأسرة المصرية لمواجهة أمراض سوء التغذية بين أطفال الـمـ دارس وضعف وفقدان السمع والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية علاج مرضى فيروس سى.

كما شملت المبادرات الرئاسية دعم صحة المرأة المصرية والرعاية الصحية لكبار السن الكشف والمبكر وعلاج الأورام السرطانية وقوائم الانتظار وفحص ما قبل الزواج والاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد فحص وعلاج الأمراض المزمنة العناية بصحة الأم والجنين حيث قدمت 141 مليون خدمة فى 14 لأكثر 92 مليون مواطن.

مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى كان كاشفا لما اتخذته الدولة من جهود لتطوير منظومة الصحة والتى كلفت الدولة والموازنة تريليون جنية من 2014 وحتى 2023 وبلغ الانفاق على القطاع الصحى حاليا 222.2 مليار جنية وكلفت المبادرات الرئاسية الدولة ما يقرب من 32.2 مليار جنية كما كلفت الغسيل الكلوى الدولة 21.5 مليار جنيه لعلاج 57 ألف مريض كما كلفت مبادرة تطوير الوحدات الصحية الدولة استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشامل 25.2 مليار جنيه.