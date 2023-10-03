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"حكاية وطن".. مراحل زيادة المعاشات من عام 2014 وحتى 2023

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:56 م
"حكاية وطن".. مراحل زيادة المعاشات من عام 2014 وحتى 2023 صرف معاشات
كتب مدحت وهبة

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حظى ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار الـ 9 سنوات الماضية وقامت الحكومة بتنفيذ العديد من القرارات لتصب فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة.
 
وزادت المعاشات بشكل كبير على مدار السنوات الماضية حيث كان حجم المعاشات في العام المالي 2013-2014  لا يتجاوز 86.5 مليار جنيه ليرتفع إلى 340 مليار جنيه حتى  30 يونيو 2023.
 
وطرح مؤتمر "حكاية وطن"، على مدار 3 أيام، ما تم إنجازه خلال 9 سنوات في العديد من القطاعات أبرزها: 91.5 مليار جنيه تكلفة 1135 مشروعا تم وجار تنفيذها لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف، وبلغ إجمالى تكلفة المشروعات والمبادرات الجارية والتى تم تنفيذها  فى قطاع الصحة خلال 9 سنوات 246  مليار جنيه، و500 مليون دولار قيمة دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة  لتطوير التعليم قبل الجامعى فى مصر، كما تم إقرار زيادة فى موازنة التعليم العالى والبحث العلمى بزيادة تعادل 112% بقيمة 52.5  مليار جنيه خلال السنوات الخمسة الماضية بـ96 جامعة هو إجمالى عدد الجامعات عام 2023 مقابل 50 جامعة عام 2014، فيما بلغ إجمالى تكلفة المشـروعات الجارية والتى تم تنفيذها في قطاع الثقافة خلال 9 سنوات 2  مليار جنيه.

 


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