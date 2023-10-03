"الخشت" يرأس أول اجتماع لمجلس الجامعة فى مقر جامعة القاهرة الدولية اليوم

يعقد مجلس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والإدارية والخدمية.

ويُعد اجتماع مجلس جامعة القاهرة اليوم إيذانا بالاستعداد للافتتاح وشاهدًا على إنجاز جديد ومتميز من الانجازات المتواصلة لجامعة القاهرة وهو انطلاق وبدء الدراسة ربجامعة القاهرة الدولية وفتح أبوابها أمام الطلاب لأول مرة، خاصة وأنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية، وتعكس النهضة الكُبرى وغير المسبوقة بقطاع التعليم العالى والتى نتجت عن اهتمام الدولة المصرية بإنشاء وفتح مسارات جديدة فى مجال التعليم العالى ليُصبح منافسًا لأرقى الأنظمة التعليمية فى العالم.

وتُعد جامعة القاهرة الدولية نقلة نوعية على مستوى التعليم كونها جامعة من الجيل الرابع تعمل بنظام البرامج المزدوجة باللغات الأجنبية، وتمتلك إمكانيات تضاهى أعرق الجامعات العالمية، وبرامج مشتركة مع عدد من الجامعات ذات السمعة الدولية، كما ستضم بجانب الأساتذة المصريين المميزين عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب وبما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقى بالمستوى التعليمى والبحثى، وبالتالى فهى تساهم فى خلق كيان أكاديمى جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي.

وقد أصبحت جامعة القاهرة الدولية الآن حقيقة ملموسة بعد أن كانت حلمًا، حيث أنه تم وضع حجر أساس للجامعة فى أبريل 2018، ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة من حيث المواصفات الدولية والأكواد العالمية، وتضم أرض الجامعة المبانى الإدارية، ومبانى الأنشطة التعليمية، والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى المجمع الطبى للأطفال، ومعهد للتمريض، ومنطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين.