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تعليم الجيزة: انتظام الدراسة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى غداً

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:57 م
تعليم الجيزة: انتظام الدراسة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى غداً طلاب المدارس
كتبت – مرام محمد

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نوهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأنه سبق وتم الإعلان عن جدول مواعيد دخول الصفوف الدراسية خلال الأسبوع الأول من الدراسة، ونظرا لأن يوم الخميس عطلة رسمية بمناسبة أعياد أكتوبر المجيدة تقرر انتظام الدراسة للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي غداً الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
كانت المديرية حددت مواعيد دخول المراحل التعليمية في الأسبوع الأول للدراسة للعام 2023 / 2024، وذلك لتنظيم عملية الدخول ومنع حدوث تكدس أول يوم حضور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وجاءت المواعيد على النحو الآتي: يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوى، ويوم الإثنين 2/10 الصفوف الثانى الابتدائي والثانى الاعدادي والثاني الثانوي، ويوم الثلاثاء 3/10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي، ويوم الأربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائى، ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، وذلك مع تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها.
 
 
 
 
 

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