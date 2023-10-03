التعليم تعلن جدول المسابقات للطلاب للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول المسابقات علي مستوي الجمهورية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والتي تتضمن "الإذاعة المدرسية والحديث الصحفي الإلكتروني، ونشرة الأخبار المصورة والقصة القصيرة، ومعرض الصحافة العام والتحقيق الصحفي، والتقرير الإلكتروني المصور والمجلة الالكترونية، ومراكز التنمية القدرات الصحفية والكاريكاتير ومعرض الصحف والتصوير الصحفي، ومسابقة الأخصائي المثالي في مجال الصحافة، واجتماع موجهي العموم علي مستوي الجمهورية، ومعسكرات الطلاب المتميزين في مجال الصحافة، وقوافل توعوية للطلاب والعاملين في مجال الصحافة".

وذكرت الوزارة، في خطاب رسمى، أنه يتم فتح مراكز تنمية القدرات الصحفية لصيف 2024 لجميع المراحل التعليمية والتربية الخاصة من أول شهر يونيو 2024، وحتي بداية العام الدراسي الجديد.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات اليوم الأحد، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.