اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 05:19 م
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حكاية وطن.. إنشاء 83 صومعة وزيادة السعة التخزيينة إلى 3.5 مليون طن

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:32 م
حكاية وطن.. إنشاء 83 صومعة وزيادة السعة التخزيينة إلى 3.5 مليون طن صوامع قمح - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومى للصوامع على مدار السنوات الماضية، حيث تم  التوسع فى إنشاء صوامع حديثة تعمل وفقا لأحدث التكنولوجيا لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، بجانب تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، ما ساهم أيضا فى الحفاظ على كميات كبيرة من الأقماح التي كانت مهدرة .
 
 ووفقا  لتقرير الرؤية والإنجاز "حكاية وطن"   وصل إجمالي عدد الصوامع في مصر حتى 2023 إلى 83 صومعة  حيث قامت الدولة بتطوير وإنشاء الصوامع مما ساهم في زيادة السعة التخزينية للقمح كذلك رفع كفاءة وتأهيل شركات المطاحن كما تم التوسع في زراعة القمح.
 
وبلغت المساحات المنزرعة قمح  عام 2022 نحو 3.65 ملايين فدان، بزيادة 250 الف فدان عن عام 2021،  كما زاد حجم السعة التخزينية للقمح في الصوامع الى 3.5  مليون طن مقابل 1.2 مليون طن عام 2014 بزيادة تصل الى 191.7 % .
 
 

حكاية وطن

الرئيس السيسي

الصوامع

المشروع القومى للصوامع

تخزين القمح فى الصوامع



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