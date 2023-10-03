اليوم السابع
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وزيرة البيئة: مؤتمر حكاية وطن لخص رحلة التنمية فى مصر

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 03:01 م
وزيرة البيئة: مؤتمر حكاية وطن لخص رحلة التنمية فى مصر 10 سنوات من الإنجازات فى قطاع البيئة
كتبت منال العيسوى

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مؤتمر حكاية وطن لخص رحلة التنمية فى مصر، وأوضح منظومة التنسيق الحكومى والرؤية الوطنية على كافة مسارات التنمية في كل القطاعات بشكل عام، ومنها قطاع البيئة الذى شهد تطورا وتميزا ملحوظا ولولا اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف لم يكن تحقق منه ما تم على أرض الواقع ودخول مصر بقوة في الاقتصاد الأخضر والدوار والمشروعات الوطنية الخضراء التى تشكل مستقبل مميز لمصر.
 
وأوضحت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر شهدت خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2023 جهود لتطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر، وشهدت تطورًا ملحوظًا فى سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، فى ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإستثمار فى البيئة. 
 
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور وزارة البيئة خلال الفترة الماضية فى تعزيز دور مصر في ملف البيئة والمناخ على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، بالعمل من خلال محاور رئيسية شملت تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي، والحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، وهذا يتضح فيما تم إنجازه خلال تلك الفترة.
 
انجازات وزراة البيئة (1)
إنجازات وزراة البيئة 

انجازات وزراة البيئة (2)
إنجازات وزراة البيئة 

انجازات وزراة البيئة (3)
إنجازات وزراة البيئة 

انجازات وزراة البيئة (4)
 

انجازات وزراة البيئة (5)
 

انجازات وزراة البيئة (6)
 

انجازات وزراة البيئة (7)
 

انجازات وزراة البيئة (8)
 

انجازات وزراة البيئة (9)
 

انجازات وزراة البيئة (10)
 
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انجازات وزراة البيئة (12)
 

 


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