رئيس هيئة الدواء يشارك بالنسخة الأولى من منتدى سوق المصنعين الأفارقة بالمغرب

شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالنسخة الأولى من منتدى سوق المصنعين الأفارقة المنعقدة فى المغرب، حيث شارك سيادته خلال جلسات المنتدى، وقام بعرض رؤية الهيئة، والخدمات التى تقدمها فى مجال توطين صناعة اللقاحات فى مصر؛ وخاصة فى صدد حصول هيئة الدواء المصرية على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات.

وخلال المنتدى، تم استعراض القدرات التصنيعية، وخطط التوسع الحالية فى الصناعات المحلية والإقليمية، وخاصة صناعة اللقاحات بالقارة الأفريقية.

ويعد المنتدى بمثابة الاجتماع الأول لمجموعة العمل الوزارية على مستوى القارة الأفريقية، المنوطة بدراسة إنشاء منصة خاصة بالتصنيع الدوائى فى أفريقيا وخاصة تصنيع اللقاحات؛ والتى تستهدف تحقيق إنتاج 40% من احتياجات القارة من اللقاحات بحلول عام 2040، وكذا وضع آلية شراء موحدة للقارة من المستحضرات الطبية، وخاصة اللقاحات لضمان توحيد معايير الجودة والفعالية والمأمونية.

تأتى مشاركة هيئة الدواء فى ضوء الحرص على تعميق العلاقات، وتعزيز آفاق التعاون مع الدول العربية والأفريقية، كذلك حرصها على مشاركة خبراتها فى مجال توطين وصناعة اللقاحات الاستراتيجية.