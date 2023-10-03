تعرف على جدول حجم الإنتاج المتوقع من تصنيع 100 طن بلازما فى السنة

كتبت فاطمة ياسر

فى سياق حديثه بجلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حكاية وطن، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مشروع إنتاج البلازما خلال عام 2026.

وفى هذا الصدد يقدم اليوم السابع كل ما يخص هذا المشروع العملاق، وذلك وفقا لتصريحات خاصة من الدكتورة هالة عدلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات الدم في المصل واللقاح سابقا.

أكدت هالة، أن مشروع إنشاء مصنع لمشتقات البلازما فى مصر يعتبر من المشروعات المهمة والرئيسية التى لها بٌعد قومي كبير، حيث تأتى أهمية هذا المشروع والبُعد القومي له من مدى أهمية المنتجات والحاجة الدائمة لها، وأيضآ تأثير هذا المشروع على البيئة الصحية فى مصر.

وأوضحت أن تجمع البلازما يختلف عن التبرع بالدم الذي يتطلب التبرع كل ثلاثة أشهر، بينما التبرع بالبلازلا يمكن إلا بعد مرور أسبوع أو أثنين، فضلا عن أن التبرع بالبلازما يكون بمقابل مادي وفقا للقواعد العالمية، مشيرة إلى أن إنشاء مراكز تجميع البلازما تتم بعد الحصول على شهادات عالمية، ثم تأتي الخطوة الثانية المتمثلة في بناء المصنع.

ووفقا لما يتم داخل مراكز تجميع البلازما، فيقوم خلالها المتبرع بالجلوس علي جهاز مخصص لفصل البلازما بطريقة تكنولوجيا معينة يتم خلاله أخذ البلازما من الدم، وترك كرات الدم الحمراء، ويتم حفظها في درجات ثلاجات مخصصة ولها مواصفات خاصة، تحت درجة حرارة -22.

ويوضح الجدول التالى حجم الإنتاج المتوقع من تصنيع 100 طن بلازما سنويا :





حجم انتاج البلازما

ويوضح الجدول السابق أن كمية الألبومين المتوقعة من تصنيع 100 طن بلازما هى حوالي 250,000 جرعة فى حين أن استهلاك السوق المصرية من الألبومين حوالي 850 ألف إلى 900 ألف حرعة سنوياً ومن المتوقع زيادة الإستهلاك إلى 1 مليون و 500 ألف جرعة بحلول عام 2019 وذلك لزيادة الحالات المرضية التى تتطلب العلاج بمشتقات الدم علاوة على أن توافره كنتيجة للتصنيع المحلي المقرر تنفيذه سيُحسن مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

ووضحت، أن هذه الدراسة توضح التكلفة الإستثمارية والعائد من الإستثمار لمراكز تجميع البلازما المخصص لجمع ما يقرب من 100,000 لتر سنوياً (المرحلة الأولى من المشروع.

نظرة عامة على الدراسة المبدئية لإنشاء مراكز جمع البلازما المستهدفة (100,000 لتر سنوياً)

سيتم إنشاء عدد من مراكز لجمع البلازما مقسمة للأتي:

عدد أربع مراكز ثابتة بكل مركز عشرة وحدات (كرسي) للتبرع

لجمع 43% من الكمية المستهدفة (47,000 لترسنوياً).

عدد عشرون وحدة متحركة سعة كل وحدة أربعة كراسي للتبرع

لجمع 57% من الكمية المستهدفة (63,000 لتر سنوياً).

الكمية المتوقع جمعها بواسطة كل مركز طبقاً لنوع المركز ونُظم التشغيل والتحليل والجمع

