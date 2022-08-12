اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:07 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. استمرار تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 30 أغسطس

الجمعة، 12 أغسطس 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. استمرار تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 30 أغسطس موقع دعم مصر

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 

استمرار تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 30 أغسطس

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