وزير التعليم يرد على نتائج مريم عزيز ومهرائيل قلادة طالبتى الـ"12% و12.6%".. فيديو

كتب محمود طه حسين

دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبتين مريم إبراهيم عزيز "محافظة المنيا" والتي قالت إنها حصلت على 12% فقط ومهرائيل قلادة "محافظة القاهرة"، والتي قالت إنها حصلت على 12.6% فقط بالصف الثالث الثانوي، وذويهم وكل من يود الاطلاع على نتيجته بالتقدم بتظلم رسمي للوزارة للوقوف على حقيقة الإدعاءات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.





ودعا شوقى في تسجيل صوتي عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على "فيس بوك"، لعدم نشر مثل هذه الاستغاثات قبل التحقق من صحة الادعاءات عن طريق تحقيق رسمي منضبط، منعا لإثارة الفتن والتشكيك المتواصل، لا فتا إلى أن باب التظلمات مستمر حتى يوم 18 أغسطس.

كما أكد وزير التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فيما تم رصده لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بظهور نتيجتين لنفس رقم الجلوس تتحقق الوزارة أولا بأول من هذا، ويتم اكتشاف أنه إما استخدام الفوتوشوف أو الحصول على النتيجة من مواقع غير معتمدة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى.

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.

- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.

- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.

- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.

- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.

- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.

- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.

- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.