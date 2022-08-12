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المفتى يشكر الرئيس على تجديد الثقة به..ويؤكد: مستمرون على العهد لتحقيق الريادة

الجمعة، 12 أغسطس 2022 10:30 ص
المفتى يشكر الرئيس على تجديد الثقة به..ويؤكد: مستمرون على العهد لتحقيق الريادة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب ــ لؤى على

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توجَّه فضيلة الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى -رئيس الجمهورية- على قرار المدِّ لفضيلته فى مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم 13 أغسطس.
 
وقال فضيلة المفتى فى بيان له اليوم: "إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى -رئيس الجمهورية- يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها فى تجديد الخطاب الديني"، مؤكدًا أنَّ قرار التجديد له للمرة الثانية يمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية فى الداخل والخارج. 
 
واختتم فضيلة المفتى بيانه بقوله: "نحن لا زلنا على العهد مستمرين فى جهودنا التى بدأناها قبل سنوات فى دار الإفتاء المصرية من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب ونشر صحيح الدين والمنهجية الوسطية الأزهرية التى تتميز بها مصر، والتى تحفظ استقرار المجتمعات".
 
جدير بالذكر، أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم 354 لسنة 2022 بمدِّ خدمة فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لمدة عام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12 أغسطس 2023، وتمَّ نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
 
 

مفتى الجمهورية

الدكتور شوقى علام

الرئيس السيسى

دار الإفتاء

اخبار مصر



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