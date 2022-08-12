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تنسيق الجامعات 2022.. 25 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى

الجمعة، 12 أغسطس 2022 10:54 ص
تنسيق الجامعات 2022.. 25 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى السيد عطا المُشرف العام على مكتب التنسيق
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
 
وأكد أ. السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 15/8/2022.
 
وأضاف د.عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرا طوال فترة التنسيق.
 
وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.
 
 

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق الالكترونى

اخبار مصر

تنسيق المرحلة الأولى

المرحلة الأولى للتنسيق

اليوم السابع بلس



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