اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:22 م
أكرم القصاص
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أخبار مصر.. الصحة:254 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه خلال شهر

الجمعة، 12 أغسطس 2022 01:00 م
أخبار مصر.. الصحة:254 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه خلال شهر وزارة الصحة والسكان- أرشيفية

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نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، بإصدارها 254 ألفا و724 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و51 مليون جنيه.
 
يأتى هذا فى إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.

تنسيق الجامعات 2022.. 25 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وزير التعليم يرد على نتائج مريم عزيز ومهرائيل قلادة طالبتى الـ"12% و12.6%".. فيديو

دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبتين مريم إبراهيم عزيز "محافظة المنيا" والتي قالت إنها حصلت على 12% فقط ومهرائيل قلادة "محافظة القاهرة"، والتي قالت إنها حصلت على 12.6% فقط بالصف الثالث الثانوي، وذويهم وكل من يود الاطلاع على نتيجته بالتقدم بتظلم رسمي للوزارة للوقوف على حقيقة الإدعاءات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا فى الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة  رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

كيفية اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2022 وفرص محمد صلاح

أعلنت "فرانس فوتبول"، فى وقت سابق، إجراء عدة تغييرات على النسخة المقبلة من جائزة الكرة الذهبية، ويركز التقييم على نتائج اللاعبين فى الموسم الكروي (2021-2022)، وتحديدا من أغسطس 2021 إلى مايو 2022، وليس فى العام الميلادي كما كان يتم سابقا، وبالتالي لن يتم احتساب كأس العالم 2022 ضمن التقييم، حيث يقام المونديال بعد شهر تقريبا من الإعلان عن الفائز بالجائزة.
 
كما تم تقليل عدد المصوتين من الصحفيين من ممثلي 170 دولة ليُفتح نظام التصويت لممثلي أول 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالنسبة لجائزة الرجال، وأفضل 50 بلدا في تصنيف الفيفا للسيدات بالنسبة لجائزة أفضل لاعبة.

تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الجمعة، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى ثانى أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .
وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق أمس الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أى بنسبة 89.02% فأكثر.

الحكومة تنفي تعيين مواطنتين من حملة الدكتوراه بهيئة التأمين الاجتماعي بالواسطة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ترشيح من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتعيين مواطنتين من حملة الماجستير والدكتوراه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "بالواسطة"، وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية، وتواصل المركز مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والذى نفى تلك الأنباء.

الحكومة: توقعات بتنامى الاستثمارات الخليجية فى ظل الفرص الواعدة بمصر

أكدت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، أنه من المتوقع تنامي التدفقات الداخلة لاستثمارات دول الخليج العربي إلى مصر، بدرجة ملحوظة في المدى العاجل لاسيما مع توفر فرصا واعدة للاستثمار ومساندة قوية من الصناديق السيادية.

ليفربول يحتفل بذكرى أول أهداف محمد صلاح بقميص الفريق.. فيديو

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بذكرى أول أهداف النجم المصري محمد صلاح بقميص الفريق عام 2017. وكتب الحساب الرسمي للنادى، "فى مثل هذا اليوم من عام 2017 جاء أول أهداف محمد صلاح مع الريدز".

صندوق النقد العربي: قيمة البورصات بالمنطقة ترتفع إلى 4.46 تريليون دولار

كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع القيمة السوقية للبورصات العربية، بنسبة 0.85% أو ما يعادل نحو 37 مليارا و890 مليونا و729 ألف دولار في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وأن الرسملة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى 4 تريليونات و464 مليارا و450 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 4 تريليونات 426 مليارا و559 مليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

واشنطن بوست: FBI بحث عن وثائق نووية فى مقر إقامة ترامب بمارالاجو

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الوثائق السرية المرتبطة بالأسلحة النووية كانت من بين المواد التى بحث عنها عملاء "الأف بى أى" أثناء تفتيشهم لمقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الاثنين الماضى، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.

اعرف التفاصيل الكاملة للمشاركة فى المنطقة الخضراء وأسعار الحجز بمؤتمر COP 27

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين Cop27، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ فتح الباب، للمشاركة فى أنشطة المنطقة الخضراء، وأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات لاستضافة الأحداث أو استئجار مساحة في المنطقة الخضراء هو يوم 31 أغسطس 2022، حيث يتم تقديم عدد من المساحات للشركاء في COP27، ومنظمات القطاع الخاص ، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، والأوساط الأكاديمية ، والفنانين ، والأزياء، فهى مركز عرض للابتكار والعمل المناخي.

أوكرانيا: مقتل وإصابة 21 مدنيا في قصف روسي لمنطقة دونيتسك خلال 24 ساعة

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك الأوكرانية "بافلو كيريلينكو" اليوم الجمعة، مقتل سبعة مدنيين وإصابة 14 آخرين؛ نتيجة القصف الروسي للمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
 

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