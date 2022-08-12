أخبار مصر.. الصحة:254 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة مليار جنيه خلال شهر

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية أبرزها ما أعلنته وزارة الصحة والسكان، بإصدارها 254 ألفا و724 قرار علاج على نفقة الدولة بجميع محافظات الجمهورية، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و51 مليون جنيه.

يأتى هذا فى إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.



تنسيق الجامعات 2022.. 25 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الأولى أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 25 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023. وزير التعليم يرد على نتائج مريم عزيز ومهرائيل قلادة طالبتى الـ"12% و12.6%".. فيديو دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبتين مريم إبراهيم عزيز "محافظة المنيا" والتي قالت إنها حصلت على 12% فقط ومهرائيل قلادة "محافظة القاهرة"، والتي قالت إنها حصلت على 12.6% فقط بالصف الثالث الثانوي، وذويهم وكل من يود الاطلاع على نتيجته بالتقدم بتظلم رسمي للوزارة للوقوف على حقيقة الإدعاءات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى. الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا ملحوظا فى الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الإحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. كيفية اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2022 وفرص محمد صلاح أعلنت "فرانس فوتبول"، فى وقت سابق، إجراء عدة تغييرات على النسخة المقبلة من جائزة الكرة الذهبية، ويركز التقييم على نتائج اللاعبين فى الموسم الكروي (2021-2022)، وتحديدا من أغسطس 2021 إلى مايو 2022، وليس فى العام الميلادي كما كان يتم سابقا، وبالتالي لن يتم احتساب كأس العالم 2022 ضمن التقييم، حيث يقام المونديال بعد شهر تقريبا من الإعلان عن الفائز بالجائزة.



كما تم تقليل عدد المصوتين من الصحفيين من ممثلي 170 دولة ليُفتح نظام التصويت لممثلي أول 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالنسبة لجائزة الرجال، وأفضل 50 بلدا في تصنيف الفيفا للسيدات بالنسبة لجائزة أفضل لاعبة. تنسيق الجامعات 2022.. استمرار إتاحة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الجمعة، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى ثانى أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق .