الرى: إنشاء سد مؤقت لتجفيف موقع قناطر ديروط للبدء فى إنشاء القنطرة الجديدة

كتبت ـ أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، والمهندس فتحي رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

واستعرض عبد العاطى الموقف التنفيذي للمشروع حيث يجرى حالياً الردم المؤقت بالمجرى المائى، ووصول شحنات تقدر بحوالى 3000 طن من الستائر المعدنية لموقع المشروع والمقرر استخدامها بالسد المؤقت الذى سيتم إنشاؤه لتجفيف الموقع للبدء في إنشاء القنطرة، كما تم وصول ماكينة إنزال الستائر المعدنية Vibro Hammer لموقع المشروع، كما تم وصول والبدء فى تركيب الكوبري المؤقت المقرر استخدامه في الموقع أثناء عملية الإنشاء لمرور المعدات للموقع الجديد لفم ترعتى الديروطية والبدرمان.

كما يجرى إعداد منطقة التجهيزات الرئيسية التي سيكون بها الورش الرئيسية ومحطة خلط للخرسانة الجاهزة التي سيتم استخدامها خلال الإنشاء وتنفيذ جسات التربة داخل القطاع المائى لبحر يوسف وكذلك بالموقع الجديد لأفمام ترع البدرمان والديروطية والساحلية وأبو جبل، حيث تهدف هذه الجسات للحصول على عينات من التربة لتحديد الخصائص المختلفة لطبقات التربة التي سيتم إنشاء القنطرة الجديدة عليها.

وصرح عبد العاطى، أن مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية يشتمل على إنشاء 7 قناطر هي (فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع.

ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس، وذلك استكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، حيث تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

وأضاف أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.