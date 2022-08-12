التنمية المحلية تنظم ورشة حول "الاستغلال الأمثل للموارد المالية بالمحافظات"

كتب على عبد الرحمن

نظمت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة المالية، ورشة عمل متخصصة لمدة يوم واحد، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، عن إعداد و تطبيق موازنة البرامج والأداء على النحو الوارد بقانون المالية الموحد لسنة 2022، وذلك بحضور أحد نواب المحافظين أو سكرتير عام المحافظة و مدير إدارة التخطيط و مدير إدارة الشئون المالية فى كل محافظة، و ذلك بهدف مساعدة المحافظات على تطوير إداراتها المالية وإعداد موازنات البرامج والأداء، وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية بالمحافظات، و رفع قدرات العاملين بالجهات التابعة للوزارة لإعداد و تنفيذ موازنة البرامج و الأداء للعام المالى 2022/2023 .

و أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إلى أنه يجرى التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، لرفع كفاءة العاملين بالإدارات المالية و الهيئات الاقتصادية بالمحافظات فيما يتعلق بموازنة «البرامج والأداء»، والتى تُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وتلبية الاحتياجات التنموية وفق رؤية التنمية المستدامة «مصر 2030»، مشيراً الى أن تلك البرامج تساعد على سرعة ودقة الإنجاز والارتقاء بالأداء الحكومى، وتوحيد الجهود فى الأنشطة المتشابهة بمختلف القطاعات وربط برامج المحافظات التنموية بأهداف الحكومة، على نحو يُسهم فى التطبيق الأمثل لموازنة «البرامج والأداء»، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالوحدات المحلية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، والاستخدام الأفضل للاعتمادات المالية لمختلف الجهات الموازنية بالمحافظات، وتحديد أولويات الإنفاق ومتابعة تنفيذ البرامج داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة بجميع المحافظات.

وأضاف شعراوى، أن تطبيق موازنة «البرامج الأداء» بالمحافظات والهيئات الاقتصادية التابعة لها، بالتزامن مع بدء إجراءات تطبيق نظام المعلومات المالية الحكومية و الذى تطبقه وزارة المالية، يساعد فى تطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام، و تعزيز حوكمة المنظومة المالية المحلية بالمحافظات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من موارد هذه الهيئات، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة المستمر فى دعم جهود مختلف المحافظات على تحسين الموارد المالية والاستغلال الأمثل لها بما يساهم فى دعم خطط وبرامج الدولة فى العديد من الملفات .