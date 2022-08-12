اليوم السابع
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الجمعة، 12 أغسطس 2022 03:38 م
أكرم القصاص
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التموين تتحفظ على 35 ألف طن سولار و43 طن مواد غذائية قبل تهريبها بالجيزة.. صور

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:20 م
التموين تتحفظ على 35 ألف طن سولار و43 طن مواد غذائية قبل تهريبها بالجيزة.. صور جانب من الحملة
كتب ــ مدحت وهبة

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تواصل الأجهزة الرقابية بوزارة التموين شن الحملات على الأسواق والمنافذ والمخابز، وكذلك محطات الوقود لضبط للتصدى لأى محاولات  لاستيلاء على المال العام.

وتمكنت اليوم من التحفظ على 35 ألف طن سولار قبل تهريبها إلى السوق السوداء حيث  شنت مديرية تموين الجيزة  حملة برئاسة هالة غريب وكيل المديرية، بالتنسيق مع مباحث تموين الجيزة برئاسة العميد يحيي زغلول مدير مباحث التموين على مناطق الوراق وإمبابة والمنيرة الغربية والشرقية، وأسفرت عن ضبط 35 ألف لتر سولار بمنطقة  العياط قبل تهريبها وبيعه فى السوق السوداء، وتم ضبط سلع غذائية بمنطقة  الوراق بكمية قدرها 35 طنا و540 كيلو جراما  تنوعت ما بين سكر ، زيت ، أرز ، زيتون أسود، وضبط كمية من اللانشون والبسطرمة بمخزن فى الوراق بكمية قدرها 13 طنا و40 كيلو جراما .

كما تم ضبط كمية من الخمور المستوردة والمحلية قدرها 2854 بأكثر من 150 صنفا بأنواع مختلفة بنشاط يدار بدون ترخيص بمنطقة المنيرة. 

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 جانب من الحملة 

 

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 التحفظ على المضبوطات 

 

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حملة التموين 

 


التموين

السولاد والسلع الغذائية بالجيزة

تموين الجيزة



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