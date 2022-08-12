اعرف التفاصيل الكاملة للمشاركة فى المنطقة الخضراء وأسعار الحجز بمؤتمر COP 27

كتبت منال العيسوى

أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين Cop27، الذى سيعقد فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ فتح الباب، للمشاركة فى أنشطة المنطقة الخضراء، وأن الموعد النهائي لتقديم الطلبات لاستضافة الأحداث أو استئجار مساحة في المنطقة الخضراء هو يوم 31 أغسطس 2022، حيث يتم تقديم عدد من المساحات للشركاء في COP27، ومنظمات القطاع الخاص ، والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ، والأوساط الأكاديمية ، والفنانين ، والأزياء، فهى مركز عرض للابتكار والعمل المناخي.

خلال هذا التقرير سنقدم لك كافة التفاصيل المرتبطة بكيفية المشاركة فى المنطقة الخضراء والمساحات واسعارها وكيفية الاشتراك في المنطقة الخضراء.

اولا : ماهى الخطوة الاولى ؟

يجب عليك إرسال ايميل الى هذا البريد الإلكتروني تؤكد فيه انك مهتم بالمشاركة فى المنطقة الحضراء التالي: greenzone@cop27.eg

ثانيا :من لهم الحق فى تقديم مقترحات ؟

ستكون هناك قاعتان رئيسيتان لاستضافة الأحداث الجانبية داخل المنطقة الخضراء، و ترحب رئاسة المؤتمر بتلقي مقترحاتكم لاستضافة حدث جانبي حول مواضيع مختلفة لتغير المناخ، حيث يتم تشجيع الأطراف التالية على تقديم ملاحظاتهم المفاهيمية:

ممثلي الوزارات

العلماء والأساتذة الأكاديميون

مجتمع الأعمال / القطاع الخاص من مصر و أفريقيا وجميع أنحاء العالم.

شركاء COP27

المنظمات غير الحكومية

شباب

النساء

المجتمع المدني والشعوب الأصلية

بالإضافة إلى ذلك ، هناك مدرج يقع داخل Peace Park سيتم تخصيصه للعروض الثقافية والموسيقية والأزياء والفنية.

ثالثا : يجب إرسال ملاحظات المفاهيم لاستضافة حدث جانبي إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: greenzone@cop27.eg

رابعا : لابد ان يكون لديك اجابات عن المؤهلات المناخية والبيئية المطلوبة وهى

1- هل تقوم شركتك بالإبلاغ عن ممارسات الاستدامة الخاصة بك ، وإذا كانت الإجابة بنعم ، فكيف؟

2- هل تمتلك شركتك استراتيجية بيئية و / أو مناخية ، أو مؤشرات أداء رئيسية لإزالة الكربون أو خطة مستقبلية ، وهل تقدم تقريراً عن الإنجازات السابقة فيما يتعلق بهذه الاستراتيجيات والخطط؟ قدم ملخصًا.

3 - كيف تساهم منظمتك في المساهمات المحددة وطنيًا لبلدك؟ *

4- هل تعمل شركتك على تحديد أهداف مناخية؟

5-ما هي المساحة المطلوبة للإيجار بالمتر المربع ؟

خامسا : لابد لك من معرفة ماهى المعايير الأهلية؟

· تحرص الحكومة المصرية على تقديم مؤتمر الأطراف الشامل وإشراك الشركات ذات السجل العام في قيادة المناخ في قطاعها / منطقتها لعرض قصص نجاحها واستضافة الأحداث داخل المنطقة الخضراء، لكي تكون مؤهلاً لتأمين مساحة أو استضافة أحداث داخل المنطقة الخضراء في COP27 ، فإن هذه المعايير هي لضمان الالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة للأفراد والمؤسسات والشركات على النحو التالي:

· عدم المشاركة في أنشطة الغسل الأخضر أو انتهاك قوانين البيئة أو الاتهام في أي أمر متعلق بالتدهور البيئي، وألا يخضع للتحقيق في انتهاك العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك ، يتم استيفاء بعض المعايير البيئية أو المناخية أو الاستدامة على النحو التالي:

· ماهى طرق الإبلاغ عن ممارسات الاستدامة الخاصة بك؟

أن يكون لديك استراتيجية بيئية أو مناخية ، أو مؤشرات أداء رئيسية لإزالة الكربون أو خطة مستقبلية والإبلاغ عن الإنجازات السابقة فيما يتعلق بتلك الاستراتيجيات والخطط.

المساهمة في المساهمات الوطنية المحددة للبلدان.

تحديد الأهداف المناخية.

· تنطبق هذه المعايير على جميع الكيانات والشركات والمؤسسات التي تسعى لعرض أو عرض أو استضافة الأحداث الجانبية داخل المنطقة الخضراء.

· سيتواصل فريق COP27 مع مضيفي الأحداث الناجحين لمناقشة الإرشادات المطلوبة.

سادسا :عليك ان يكون لديك ايجابات على هذه الاسئلة حول المعلومات المطلوبة فى نموذج الاشتراك.

· معلومات عامة عن المنظمة

· اسم المنظمة

· روابط مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي

· بلد المقر

· نوع المنظمة

· نشاط المنظمة

· عدد الموظفين

· معلومات الاتصال الأساسية

· اسم جهة الاتصال بالمؤسسة

· منصب مسئول الإتصال بالمنظمة

· عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال

· البريد الإلكتروني البديل

· رقم هاتف الشخص المسؤول

· رقم الهاتف البديل

سابعا : ما هي المساحات المتاحة ؟

· تتنوع المساحات الإيجارية المتاحة بين 25 و 30 و 40 مترًا مربعًا ، مع إمكانية مضاعفة هذه المساحات بناءً على توفر المساحة، ولابد من ترتيب مساحات مختلفة مع مشغل المكان بناءً على تصميم المكان وتوافر المساحة.

ثامنا : ماهى اسعار الايجار لكل مساحة

· تبلغ تكلفة الإيجار للمتر المربع 400 دولار أمريكي ، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وتكاليف إنشاء الكابينة / الجناح وتكاليف التركيب.