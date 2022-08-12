"المسجد مكانته ورسالته ودوره في المجتمع".. موضوع خطة الجمعة اليوم

كتب على عبد الرحمن

يؤدى أئمة وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان:"المسجد مكانته ورسالته ودوره في المجتمع"، وهو الموضوع الذى حددته ونشرت نصه وزارة الأوقاف، في وقت سابق عبر موقعها الالكترونى، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

وحددت وزارة الأوقاف، في وقت سابق موضوعات خطب شهر محرم 1444 هـ، حيث حددت عنوان موضوع خطبة الجمعة الأولى: 5 أغسطس بعنوان "دروس من الهجرة النبوية"، والجمعة الثانية 12 أغسطس "المسجد مكانته وآدابه ودوره فى المجتمع"، فيما حددت موضوع الجمعة الثالثة 19 أغسطس بعنوان "الآيات الكونية فى القرآن الكريم"، والجمعة الرابعة 26 أغسطس بعنوان " أسماء يوم القيامة ودلالاتها فى القرآن الكريم".

يذكر أنه وفى شهادة سابقة أصدرها جدول المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذى أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتا.

وإليكم أبرز المبادئ التي حددتها الإدارية العليا لتنظيم الخطبة الموحدة:

1- بعض الخطباء استخدموا المنابر لتحقيق أهداف سياسية وأخرى تحريضية لشق الصف متخذين من الدين ستارا.

2- مصر تؤرخ لدور عالمى وليس إقليميا وتواجه بقوة وثبات وتضحية دعاة التطرف والإرهاب حماية للإنسانية.

3- المسجد ذكر لله بالإرشاد والوعظ لتقرب العبد إلى ربه وليس مصدراً للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبي.

4- ليس من حق الخطيب أن يوجه الناس لرغباته ويملي عليهم قناعاته الشخصية، فيوهمهم أنه الحق المبين فيؤدى إلى الاحتقان الشعبي فى البلدان الإسلامية والعربية.

5- الخطيب يتمتع بحرية فى طريقة أداء الخطبة شفاهة ارتجالا أو مكتوبة مقروءة بما لا يخرج عن مضمون الخطبة الموحدة، لإبراز ملكاته ومواهبه لجمهور المصلين.

6- الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة ولا تزيد على عشرين دقيقة، وتقصيرها علامة على فقه الخطيب، فلا يطيل فينسى الناس بآخر كلامه أوله، وهو هدي النبي في خطبه الراتبة.

7- منظومة ثنائية بين الأزهر الشريف وزارة الأوقاف لخدمة الإسلام الوسطى المستنير.