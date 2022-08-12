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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة بدر بأسيوط وأسعارها

الجمعة، 12 أغسطس 2022 02:06 م
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة بدر بأسيوط وأسعارها تنسيق الجامعات 2022
كتب ــ محمد صبحى

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته لطلاب الثانوية العامة ، الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة، وفيما يلى ينشر قائمة الكليات المتاحة بجامعة بدر بأسيوط والمصروفات الدراسية للكليات وفقا لما نشرته صفحة الجمعة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
كلية الفم والأسنان 110 آلاف جنيه 
كلية الصيدلة 75 ألف جنيه 
كلية العلاج الطبيعى 70 ألف جنيه 
كلية الطب البيطرى 60 ألف جنيه
كلية الحقوق 50 ألف جنيه
كلية التمريض 35 ألف جنيه.
 
وأوضحت جامعة بدر بأسيوط، أن جميع المصروفات شاملة المصروفات الإدارية . 
 
مصروفات الكليات بجامعة بدر بأسيوط
مصروفات الكليات بجامعة بدر بأسيوط

 


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