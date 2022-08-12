تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات جامعة بدر بأسيوط وأسعارها

يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته لطلاب الثانوية العامة ، الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الخاصة، وفيما يلى ينشر قائمة الكليات المتاحة بجامعة بدر بأسيوط والمصروفات الدراسية للكليات وفقا لما نشرته صفحة الجمعة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كلية الفم والأسنان 110 آلاف جنيه
كلية الصيدلة 75 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعى 70 ألف جنيه
كلية الطب البيطرى 60 ألف جنيه
كلية الحقوق 50 ألف جنيه
كلية التمريض 35 ألف جنيه.
وأوضحت جامعة بدر بأسيوط، أن جميع المصروفات شاملة المصروفات الإدارية .
مصروفات الكليات بجامعة بدر بأسيوط
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