القوى العاملة: تعيين 435 شابا واستخراج 404 شهادات مهارة ببورسعيد

كتبت ـ آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 435 شاباً، وذلك فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 19 من ذوى الإعاقة، وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 500 شاب منهم، فضلاً عن استخراج 404 شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 135 شكوى، تم تسوية 3 شكاوي، وحفظ 11 منها، وإحالة 18 شكوى للمحكمة العمالية، ومازالت 103 شكاوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية اجتماعياً وصحياً، بصرف 10 منح مولود جديد بإجمالى 21000 جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، ومنحتى إعانة صحية بإجمالى 4500 جنيه .

وأشار السيد السنجابى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 530 منشأة، دورى نهارى وحملات يعمل بها 595 عاملا، أسفر عن تحرير 80 محضرا، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 43 عاملا، وبحث 16 شكوى، فضلاً عن التفتيش على 105 منشآة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 29 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 4 ندوات توعية فى مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 36 عاملا .

أما فى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعقد اختبار نهاية إتمام الدورة التدريبية دورة التفصيل والخياطة لـ 26 متدربة، وعقد اختبار نهاية الدورة التدريبية فى مجال توصيلات الكهرباء لـ 9 متدربين وذلك بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك ".