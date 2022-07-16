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أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

السبت، 16 يوليه 2022 12:03 ص
أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا إصابات كورونا
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"الصحة" تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا وتناشد للالتزام بالإجراءات الوقائية

التنمية الحضارية: مشروع روضة السيدة 2 يرى النور قريبا بـ572 وحدة سكنية
 
التعليم: قبول كل المتقدمين للروضة بالمدارس الرسمية للغات ووصل سنهم 5 سنوات
 
مترو الأنفاق يطالب الركاب بارتداء الكمامة.. ويحذر: 50 جنيها غرامة للمخالفين
 
الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت 22 ألفا و465 خدمة للحجاج المصريين بمكة والمدينة
 
المهن التعليمية: انخفاض ملحوظ فى شكاوى المدرسين بامتحانات الثانوية العامة
 

 


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