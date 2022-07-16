أخبار 24 ساعة.. "الصحة" تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"الصحة" تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا وتناشد للالتزام بالإجراءات الوقائية
التنمية الحضارية: مشروع روضة السيدة 2 يرى النور قريبا بـ572 وحدة سكنية
التعليم: قبول كل المتقدمين للروضة بالمدارس الرسمية للغات ووصل سنهم 5 سنوات
مترو الأنفاق يطالب الركاب بارتداء الكمامة.. ويحذر: 50 جنيها غرامة للمخالفين
الصحة: عيادات بعثة الحج قدمت 22 ألفا و465 خدمة للحجاج المصريين بمكة والمدينة
المهن التعليمية: انخفاض ملحوظ فى شكاوى المدرسين بامتحانات الثانوية العامة
محافظ القاهرة يتابع ميدانيا التزام السائقين بتعريفة الركوب بموقف أقاليم المرج
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