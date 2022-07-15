اليوم السابع
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الصحة: إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن أورام القولون والرئة قريبا

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:00 م
الصحة: إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن أورام القولون والرئة قريبا وزارة الصحة
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستعد لإطلاق مبادرة سرطان القولون والرئة التي سيتم إطلاقها تحت شعار (100 مليون صحة).
 
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد تعاون لتوفير أجهزة أشعة تشخيصية لأورام السرطانية الصدر، والقولون، للمساهمة في تحديث أليات الكشف المبكر عن الأورام.
 
 وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ إجمالي زيارات المواطنين للمبادرات الرئاسية  101,498,747 زيارة، بواقع حوالي 72 مليون مواطن، وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردودا كبيرا في الكشف المبكر عن الأمراض وبالتالي شفاء المريض مبكرا وتوفير كافة النفقات التي تتحملها الدولة حال تعرضه لمضاعفات صحية أو إصابتهم بأمراض مزمنة يظل يعالج منها مدى الحياة.
 
 
 
 
 

للكشف المبكر عن أورام القولون

اورام القولون

وزارة الصحة



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