المهن التعليمية: انخفاض ملحوظ فى شكاوى المدرسين بامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود رضا الزاملى

قال محمد عبد الله أمين عام نقابة المهن التعليمية، هناك انخفاض ملحوظ بشكاوى المدرسين بامتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك رؤية حديثة في الثانوية العامة وعقوبات تصل للحرمان من الامتحان في حالة الاعتداء على المعلم، وهناك طوارئ باستمرار في االلحان النقابية، والمشاكل في انتداب المعلمات من محافظة إلى أخرى .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، رسالتى أن يتم ندب المعلمات في نفس المحافظة، وهناك رؤية جديدة في التعليم ولابد أن نراعى ظروف المعلمات ولدينا معلم أصيب بجلطة والمعلم الذى لديه ظروف مرضية نراعى ذلك .

وطالب أمين عام نقابة المهن التعليمية أن تصل مستحقات المعلمين في وقتها عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة حيث أنها أحيانا تتأخر لمدة عام كامل.