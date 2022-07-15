وزير التنمية المحلية: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات رفع تسعيرة الركوب

كتب ـ على عبد الرحمن

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، وذلك لليوم الثالث علي التوالي مع المحافظين تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل الجماعى والسرفيس بالمحافظات للاطمئنان علي انتظام حركة نقل الركاب في جميع المواقف والالتزام بخطوط السير والتعريفة الجديدة وعدم حدوث أي مخالفات لاستغلال المواطنين، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بوزارة البترول وتحريك الأسعار لبعض المنتجات.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلي قيام عدد من المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات اليوم الجمعة، بجولات ميدانية ومفاجئة علي مواقف السيارات لإحكام الرقابة عليها والتصدي لأي تلاعب في الأسعار أو محاولات لاستغلال المواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هناك انتظاما في سير عمل جميع المواقف الداخلية والإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وستواصل الأجهزة التنفيذية المتابعة والجولات الميدانية على مدار اليوم للتأكد من عدم حدوث أي مخالفات و تطبيق تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل العام والجماعي وسيارات السرفيس، كما تم الإعلان عنها من المحافظات خلال اليومين الماضيين.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظات والتأكد من تعريف جميع المواطنين بالمحافظات بالتعريفة الجديدة قبل بداية الأسبوع القادم، حيث وجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار الإعلان عن التعريفات الجديدة لركوب السيارات عبر الملصقات واللافتات الموجودة داخل المواقف أو على سيارات النقل العام، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة لإعلام المواطنين بالتعريفة الجديدة والخاصة بسيارات السرفيس والرحلات والنقل الجماعي بين المحافظات وبعضها و من خلال الصفحات الرسمية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوي علي ضرورة قيام المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها سواء رفع تسعيرة الركوب والتلاعب بالتعريفة المقررة من المحافظات لخطوط السير، أو تقسيم المسافات واستغلال المواطنين .

وناشد " شعراوي " المواطنين بالتواصل مع أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة وغرف العمليات وإدارة الأزمات المعلنة بالمحافظات ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم اي شكوي وذلك على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك ": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : "15330" وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة : "Info@mld.gov.eg ".