اليوم السابع
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الجمعة، 15 يوليه 2022 06:34 م
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محافظ القاهرة يتابع ميدانيا التزام السائقين بتعريفة الركوب بموقف أقاليم المرج

الجمعة، 15 يوليه 2022 06:13 م
محافظ القاهرة يتابع ميدانيا التزام السائقين بتعريفة الركوب بموقف أقاليم المرج جانب من تفقد المحافظ
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقف أقاليم المرج لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، ومتابعة سير العمل بالموقف مع انتهاء إجازة العيد.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالاطلاع على التعريفة الجديدة عبر اللوحات المنتشرة فى كافة المواقف لمعرفة قيمتها الجديدة لمنع استغلالهم، كما قامت إدارة الموقف بتوزيع قائمة بالتعريفة الجديدة على السيارات العاملة على كل خط ليطلع عليها الركاب .

وحرص المحافظ خلال الجولة على التأكد من التزام السائقين بوضع اللافتات الخاصة بخطوط السير والتعريفة الجديدة، كما التقى بعدد من المواطنين المسافرين لعدد من المحافظات كسوهاج والمنيا والسائقين الذين أبدوا رضاهم على التعريفة الجديدة .

وأضاف محافظ القاهرة أن العمل منتظم بجميع مواقف السرفيس والأقاليم والنقل العام مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لم تتلق أى شكاوى عن مخالفة التعريفة الجديدة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس والمواقف والإدارة العامة للمرور يقومون بالمرور الدورى على مدار اليوم لمتابعة إلتزام جميع السائقين بالتعريفة ، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات ، والتعامل مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم تخصيص رقمى الخط الساخن 114 و 15496 لتلقي شكاوى المواطنين .

 

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
 
 
المحافظ فى موقف أقاليم المرج
المحافظ فى موقف أقاليم المرج
 
جانب من الموقف
جانب من الموقف

 


القاهرة

تعريفة الركوب

موقف المرج

مواقف الاقاليم



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