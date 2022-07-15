اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 07:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مترو الأنفاق يطالب الركاب بارتداء الكمامة.. ويحذر: 50 جنيها غرامة للمخالفين

الجمعة، 15 يوليه 2022 06:10 م
مترو الأنفاق يطالب الركاب بارتداء الكمامة.. ويحذر: 50 جنيها غرامة للمخالفين مترو الانفاق
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرار منع دخول أى راكب بدون ارتداء الكمامة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة فورية قدرها خمسين جنيها طبقا للقانون، وذلك للتصدى للموجة السادسة من فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الركاب خلال فترة تواجدهم داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

 

وأذاعت الإذاعات الداخلية للمترو تنبيهات صوتية على الركاب، مطالبة بالالتزام بالتعليمات التالية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بفيروس كورونا .

- ارتدى الكمامة ولا تعيد استخدامها مرة أخرى .

- لا تنزع الكمامة داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق .

- تأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا .

- لا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط .

- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين .

- تخلص من الكمامة داخل سلة مهملات مغلقة جيدا .

- تلقى جرعات لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية، لأنه يقلل من فرصة إصابتكم بالعدوى .

- البقاء فى المنزل فى حالة ظهور أى أعراض والاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة رقم ١٠٥ .

- عدم البصق على الأرض نهائيا منعا لانتشار الأمراض .

- المداومة على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو المواد المطهرة التى تحتوي على الكحول .

- تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين دون غسلها جيدا .

- اكتفى بإلقاء التحية من بعيد وتجنب التلامس الجسدى .

ولمزيد من المعلومات والإستفسارات الطبية التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن ١٠٥ .

لإرسال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني يرجى التواصل معنا من خلال الخط الساخن برقم ١٦٠٤٨ و الرقم الخاص بخدمة الواتس آب برقم 16048-11-2-012

 


المترو

ارتداء الكمامة

كورونا

فيروس كورونا

مترو الانفاق

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

غلق كلى لمحور صفط اللبن لمدة 20 دقيقة لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق

الأربعاء، 13 يوليه 2022 05:25 م

مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ بالخطين الأول والثانى خلال أيام العطلة الرسمية

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:07 م

أول فتاتين تقودان قطارات مترو الأنفاق بمصر.. سوزان: كنت هوقف المترو لإنقاذ قطة وأهم شىء ضبط النفس والتركيز.. هند: الركاب بيباركولى و90% من القيادة أتوماتيك.. وعجوز رفض الركوب لما شافنى فى الكابينة.. صور وفيديو

الخميس، 30 يونيو 2022 09:00 ص

52.5 مليار جنيه للانتهاء من 15 محطة مترو أنفاق بطول 17.7 كم

الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة