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التنمية الحضارية: مشروع روضة السيدة 2 يرى النور قريبا بـ572 وحدة سكنية

الجمعة، 15 يوليه 2022 10:11 م
التنمية الحضارية: مشروع روضة السيدة 2 يرى النور قريبا بـ572 وحدة سكنية خالد صديق رئيس جهاز التنمية الحضارية
كتب محمود رضا الزاملى

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قال خالد صديق رئيس جهاز التنمية الحضارية، إن مشروع روضة السيدة 2 يرى النور قريبا باجمالى 572 وحدة سكنية، ومن المتوقع تسليم المشروع مارس 2023، وعدد الوحدات في روضة السيدة 2 أقل لكن خدمات كثيرة للمنطقة، مثل حضانات للأطفال ومركز مطافى، وهى خدمات لمنطقة مصر القديمة والمشاريع تهدف إلى تعويض المجتمع بكافة الخدمات.

 

وأضاف رئيس جهاز التنمية الحضارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، نحاول التوصل لمصر كلها بصورة حضارية بحسب رؤية مصر 2030، فسقف طموحتنا أكثر من تطوير عشوائيات، والتطوير في كل شبر في مصر كلها، ومحاولات إعادة القاهرة الإسلامية لسابق عهدها.

 

واستطرد رئيس جهاز التنمية الحضارية، نسعى إلى التنمية الحضارية ونبدأ بدراسة كيفية التطوير الشامل لكل منطقة بمصر، والمنطقة التي يتم تطويرها تشع نور لكل المناطق حولها.


التنمية الحضارية

مشروع روضة السيدة 2

مصر

القضاء على العشوائيات

التطوير الحضارى بمصر



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