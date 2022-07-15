تنسيق الجامعات.. الشهادات المسموح لها التقدم فى تنسيق الجامعات الأهلية

كتب محمد صبحى

تواصل الجامعات الأهلية فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسة فى برامج الجامعات الأهلية للعام الجامعى 2022/2023 من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات.



فيما يلى ينشر "اليوم السابع" قائمة الشهادات المسموح لها بالتقدم فى تنسيق الجامعات الأهلية:-

1- الطلاب المصريون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021 - 2022.

2- الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة فى العام السابق 2020 / 2021.

3- طلاب الشهادات المعادلة وتشمل: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

4- يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.