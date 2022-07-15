اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 11:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تنسيق الجامعات.. الشهادات المسموح لها التقدم فى تنسيق الجامعات الأهلية

الجمعة، 15 يوليه 2022 10:38 م
تنسيق الجامعات.. الشهادات المسموح لها التقدم فى تنسيق الجامعات الأهلية وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الجامعات الأهلية فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسة فى برامج الجامعات الأهلية للعام الجامعى 2022/2023 من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات.
 

فيما يلى ينشر "اليوم السابع" قائمة الشهادات المسموح لها بالتقدم فى تنسيق الجامعات الأهلية:-

 

1- الطلاب المصريون الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2021 - 2022.
 
2- الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة فى العام السابق 2020 / 2021.
 
3- طلاب الشهادات المعادلة وتشمل: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.
 
4- يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

الجامعات الأهلية

تنسيق الجامعات الأهلية

اخبار مصر

اخبار مصرية

الشهادات المسموح لها بالتقدم فى الجامعات الأهلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة