اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 يوليه 2022 09:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: قبول كل المتقدمين للروضة بالمدارس الرسمية للغات ووصل سنهم 5 سنوات

الجمعة، 15 يوليه 2022 08:07 م
التعليم: قبول كل المتقدمين للروضة بالمدارس الرسمية للغات ووصل سنهم 5 سنوات وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مراحل القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، تتم وفق تنسيق لتحديد سن المتقدمين بحيث تكون الأولوية لأصحاب السن الأكبر، مشيرة إلى أنه سيتم قبول كل من وصل سنهم إلى 5 سنوات في 1 أكتوبر 2022، حرصًا من وزارة التربية والتعليم الفني على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم وزيادة فرص الإتاحة لجميع الأطفال، ونظرًا للأقبال المتزايد على هذا النوع من المدارس.
 
وأوضحت المصادر، أنه يتم تجهيز القاعات اللازمة لاستيعاب جميع الأطفال من الفئة العمرية، وعرض بعض المقترحات والحلول الممكن أن توفرها المديريات التعليمية للاستيعاب، منها حصر واستغلال الفراغات داخل كل مدرسة رسمية لغات ومتميزة، وحصر الفراغات داخل المدارس الرسمية الحكومية (فصول ملحقة).  وزيادة الكثافة بالقاعات الدراسية، وأي بديل آخر شريطة التوافق مع النظام الجديد للتعليم.
 

التربية والتعليم

القبول برياض الأطفال

التقدم لرياض الأطفال

قبول سن التقدم لرياض الأطفال

اخبار التعليم

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

غلق باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالأزهر اليوم

الأحد، 10 يوليه 2022 10:53 ص

الخميس آخر موعد للتقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بالشرقية

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:00 ص

محافظ الشرقية يُقرر مد فترة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

السبت، 02 يوليه 2022 07:46 م

تعيين 30 ألف معلم.. اعرف المؤهلات المطلوبة لرياض الأطفال ومعلمى الفصل

السبت، 02 يوليه 2022 03:00 ص

مسابقة 30 ألف معلم.. اعرف عدد وظائف رياض الأطفال في كل محافظة

السبت، 02 يوليه 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة