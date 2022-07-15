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"الصحة" تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا وتناشد للالتزام بالإجراءات الوقائية

الجمعة، 15 يوليه 2022 11:18 م
"الصحة" تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا وتناشد للالتزام بالإجراءات الوقائية حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاع في معدلات الإصابة الاجتماعية بفيروس كورونا، لكن مازالت حالات دخول المستشفيات في أقل معدلاتها منذ بداية الجائحة وعدد الوفيات في أقل معدلاتها منذ بداية الجائحة.

 

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن حدة المرض لم تزداد لكن انتشاره أصبح أعلى، وذلك بسبب طول الفترة بعد التلقيح تجعل الجهاز المناعي قدرته على مقاومة الفيروس أقل.

 

ولفت إلى أن بعض المواطنين مر على آخر جرعة من لقاح كورونا تعاطوها  أكثر من 8 شهور، مما يؤدي إلى تعرضه للإصابة.

 

وناشد متحدث الصحة، المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مردفا: "هناك فرق بين الإلزام الجبري بالإجراءات، والالتزام الطوعي، الدولة وفرت لقاح مجانا آمنا وفعال، وكل الإجراءات واضحة، ومعلوم الطريقة لتقليل معدلات الإصابة ومعدلات الوفيات".

 


الصحة

ارتفاع إصابات كورونا

إجراءات الوقائية

فيروس كورونا

وزارة الصحة



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