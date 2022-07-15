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الزراعة: صندوق التأمين على الماشية يصرف تعويضات 100% ويوفر خدمة طبية مجانية

الجمعة، 15 يوليه 2022 03:55 م
الزراعة: صندوق التأمين على الماشية يصرف تعويضات 100% ويوفر خدمة طبية مجانية وزارة الزراعة - أرشيفية
كتبت ــ أسماء نصار

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‏قال الدكتور محمد إيهاب صابر مساعد الوزير لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، إن الصندوق يقدم العديد من المزايا والخدمات للمربين المستأمنين لديه من رعاية طبية مجانية طوال مدة التأمين، وتوفير أعلاف ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من المصانع التابعة للصندوق، وكذلك أحقية المستأمنين فى صرف حصة نخالة بأسعار مناسبة ومدعمة من المطاحن الحكومية، وذلك طبقاً للتنسيق الذى تم بين وزارتي الزراعة والتموين في هذا الشأن، فضلاً عن مزايا كروت الخصم من الشركات والمؤسسات والكيانات التى تخدم المربين والفلاحين والمشتركين مع صندوق التأمين في هذه المبادرة.
 
‏وأضاف "صابر" أن الصندوق يقوم بصرف تعويضات تصل إلى 100% من قيمة الحيوان المؤمن عليه شريطة الالتزام بتعليمات وشروط وثيقة التأمين، وكذلك توضيح أن الصندوق يغطى مخاطر النفوق نتيجة الإصابة بالأمراض الوبائية بشرط التحصين منها عند بداية التأمين وفي حالة النفوق نتيجة تلك الأمراض.
 

وزارة الزراعة

التأمين على الماشية

الامراض الوبائية

الماشية



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