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أخبار 24 ساعة.. التموين للمواطنين: حصص الخبز ثابتة ولا تلتفتوا للشائعات

الأحد، 05 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التموين للمواطنين: حصص الخبز ثابتة ولا تلتفتوا للشائعات الخبز
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

وثيقة تاريخية نادرة.. عقد قران رفاعة الطهطاوى وزوجته عام 1840

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خمسة أرغفة لكل فرد.. التموين للمواطنين: حصص الخبز ثابتة ولا تلتفتوا للشائعات

الآثار المستردة: استرددنا 29 ألف قطعة أثرية على مدى السنوات الـ5 الماضية

الحجر الزراعى: لدينا 22 منشأ قمح معتمد.. وجار اعتماد باكستان والمكسيك

 


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