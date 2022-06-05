أخبار 24 ساعة.. التموين للمواطنين: حصص الخبز ثابتة ولا تلتفتوا للشائعات

إعداد سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وثيقة تاريخية نادرة.. عقد قران رفاعة الطهطاوى وزوجته عام 1840

مرفق الكهرباء يصدر أول ترخيص لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزارة التموين تعلن حصر الأراضى المنزرعة بالقمح ومقارنة الكميات الموردة

التعليم توضح حقيقة وجود مدارس فنية فى مجال البترول.. اعرف التفاصيل

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة برقم الجلوس

خمسة أرغفة لكل فرد.. التموين للمواطنين: حصص الخبز ثابتة ولا تلتفتوا للشائعات

الآثار المستردة: استرددنا 29 ألف قطعة أثرية على مدى السنوات الـ5 الماضية

الحجر الزراعى: لدينا 22 منشأ قمح معتمد.. وجار اعتماد باكستان والمكسيك