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تنسيق الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات تحدد درجات القبول بالثانوى العام

السبت، 04 يونيو 2022 10:29 ص
تنسيق الإعدادية 2022.. التعليم: المديريات تحدد درجات القبول بالثانوى العام طالبات بالشهادة الإعدادية - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تستعد المديريات التعليمية، لإعلان تنسيق الشهادة الإعدادية 2022، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات التنسيق بالثانوى العام يتم اعتمادها على مستوى المديريات التعليمية من قبل المحافظين، موضحة أن كل مديرية تحدد قواعد ودرجات القبول حسب درجات الطلاب فى الشهادة الإعدادية والأعداد المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام.
 
وأكدت المديريات التعليمية، أن الأوراق المطلوبة للتقدم عبارة عن مستخرج الشهادة الإعدادية ويتم استخراجه من المديرية والإدارة التعليمية مقابل رسوم 50 جنيها، وشهادة ميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي أمر الطالب الأب والأم، واستمارة التقديم في المرحلة الثانوية، وصور شخصية للطالب بخلفية بيضاء.
 
وأوضحت أن التقديم سيكون متاح من خلال البريد الموحد للطالب على موقع الوزارة، https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login على أن يقوم الطالب بتسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب، وتسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب، وكتابة اسم الطالب، والضغط على أيقونة الدخول إلى التنسيق، ثم الدخول على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، والاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة، ثم الضغط على أيقونة ملء الرغبات واختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، والضغط على أيقونة مراجعة الرغبات، ثم يقوم الطالب بحفظ الرغبات.

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