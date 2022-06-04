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الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على القاهرة شديدة الحرارة جنوبا وأسوان 42 درجة

السبت، 04 يونيو 2022 12:13 م
الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على القاهرة شديدة الحرارة جنوبا وأسوان 42 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب البلاد.
 
ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى  35 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، شمال الصعيد 38 درجة مئوية، جنوب الصعيد 42 درجة مئوية. 
 
ويشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد،  لطيف على السواحل الشمالية.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

 


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