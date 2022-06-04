اليوم السابع
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اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة برقم الجلوس

السبت، 04 يونيو 2022 06:55 م
اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة برقم الجلوس محافظة القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتماده من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ولمعرفة النتيجة اضغط هنا.
 
واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653 .
 
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87 % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63% .
 
وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك ١٥٥ طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة ، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٨ % ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٧% .
 
 

نتيجة الإعدادية

رابط النتيجة

الشهادة الإعدادية

نتيجة اعدادية القاهرة


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