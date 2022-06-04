التعليم توضح حقيقة وجود مدارس فنية فى مجال البترول.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه بشأن ما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي من إعلانات عن مدارس تعليم فني خاصة في مجال البترول والنقل البحري وتخصصات أخرى متاحة أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بها كبدائل للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة، وبعض الإعلانات عن أن هناك تدريب للطلاب بشركات البترول والغاز بمكافآت مجزية ووعدت كذلك بتوفير فرص عمل بمرتبات خيالية بعد التخرج، تؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة ما ورد في هذه الإعلانات من الإدعاء بتبعية تلك المدارس للوزارة.

وأوضحت الوزارة، أن المدارس التابعة لها وتخضع للإدارات والمديريات التعليمية ويوجد بها هذه التخصصات هي كالتالي:

أولًا: في مجال البترول:

1- مدرسة مرسى مطروح الثانوية الميكانيكية بنين.

2- مدرسة أبو رديس الثانوية الصناعية المشتركة.

3- مدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة برأس غارب – البحر الأحمر.

4- مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.

ثانيًا: في مجال مشتقات البترول (البتروكيماويات):

1- مدرسة ورديان الثانوية الفنية المتقدمة بالإسكندرية.

2- مدرسة السويس الفنية المتقدمة.

3- مدرسة بورسعيد الفنية التكنولوجية.

ثالثًا: في مجال النقل البحري:

1- المدرسة الفنية للنقل النهري بمصر القديمة (تابعه للمعهد الإقليمي للنقل النهري).

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تسعى إلى استغلال الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك حرصًا من الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب لضمان التحاقهم بمؤسسات التعليم الفني الرسمية والمعتمدة من الجهة الوحيدة المنوط بها التعليم الفني في مصر وهي"وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "، ويمكن الاطلاع على جميع المدارس الفنية وبرامجها في جميع المحافظات على منصة التعليم الفنى على موقع الوزارة.