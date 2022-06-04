غدا طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42

كتب ـ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على مناطق متفرقة من كافة أنحاء البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.