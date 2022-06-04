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الآثار المستردة: استرددنا 29 ألف قطعة أثرية على مدى السنوات الـ5 الماضية

السبت، 04 يونيو 2022 10:41 م
الآثار المستردة: استرددنا 29 ألف قطعة أثرية على مدى السنوات الـ5 الماضية صناديق الآثار المستردة - صورة أرشيفية
كتب أيمن رمضان

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قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إن سويسرا من الدول العابرة للآثار المصرية حيث تمر الآثار المصرية من خلال سويسرا إلى الاتحاد الأوروبى وأمريكا، وتابع: "مصر تنبهت مبكراً لذلك ووقعت مذكرة استرداد الآثار مع الاتحاد الفيدرالى السويسرى فى عام 2010".

وأضاف "عبد الجواد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، عبر القناة الأولى المصرية، أن الإدارة العامة للآثار المستردة ترصد العالم سواء فى المزادات أو مواقع البيع المباشر أو يتم عرضه عبر السوشيال ميديا وما يتم ضبطه فى المطار أو ما يتم عرضه حديثاً فى المتاحف العالمية وهو ما سعادنا كثيراً فى أخر 5 سنوات استرددنا 29 ألف قطعة أثرية.

وأشار المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إلى أن جهود مصر فى استرداد الآثار المهربة أعطى رسالة قوية للجميع بأن مصر لن تترك قطعة أثار واحدة مهما كان الثمن ومهما طال الزمن.

 


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