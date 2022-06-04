المديريات التعليمية تتسلم غدا أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022 من الكنترولات

كتب ــ محمود طه حسين

تتسلم غدا الأحد المديريات التعليمية أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2022، على أن يتم توزيعها على المدارس الثانوى، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها، وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه يمكن للطالب أن يحصل على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها وليست المدرسة التى سيؤدى فيها الامتحانات، موضحة أن لجان امتحانات الثانوية العامة تضع كشوف المناداة وأرقام الجلوس قبل انطلاق الامتحانات بأيام قليلة.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تعلن أرقام جلوس الطلاب إلكترونيا على موق الوزارة خلال الساعات المقبلة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، بينما تبدأ فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.