وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور رفعت عمر عزوز بخواجي، نائبًا لرئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب.
• الدكتور محمد عبدالمعطي محمد سمرة، عميدًا للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة.
• الدكتورة جيهان عبدالفتاح شفيق عزام، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.
• الدكتور محمد السيد محمد الصغير، عميدًا لكلية التجارة جامعة سوهاج.
• الدكتور إبراهيم محمد عبدالجيد محمد، عميدًا لكلية علوم الأرض جامعة بني سويف.
الدكتور سعودي محمد حسن عبدالرحيم، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط.
• الدكتور علاء عبدالحفيظ محمد محمد عبدالجواد، عميدًا لكلية التجارة جامعة أسيوط.
• الدكتورة شيرين عبداللطيف أحمد بدر، عميدًا لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.
• الدكتور محمد مازن جلال محمد، عميدًا لكلية الآداب جامعة السويس.
• د. أسامة أحمد خليل قدور، عميدًا لكلية الثروة السمكية جامعة السويس.
• د. إبراهيم محمد كمال عبدالواحد، عميدًا لكلية الزراعة الصحراوية والبيئية جامعة مطروح.
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