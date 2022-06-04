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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

السبت، 04 يونيو 2022 06:27 م
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
 
 
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
• الدكتور  رفعت عمر عزوز بخواجي، نائبًا لرئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب.
• الدكتور  محمد عبدالمعطي محمد سمرة، عميدًا للمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة.
• الدكتورة  جيهان عبدالفتاح شفيق عزام، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة.
• الدكتور محمد السيد محمد الصغير، عميدًا لكلية التجارة جامعة سوهاج.
• الدكتور  إبراهيم محمد عبدالجيد محمد، عميدًا لكلية علوم الأرض جامعة بني سويف.
الدكتور  سعودي محمد حسن عبدالرحيم، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط.
• الدكتور  علاء عبدالحفيظ محمد محمد عبدالجواد، عميدًا لكلية التجارة جامعة أسيوط.
• الدكتورة شيرين عبداللطيف أحمد بدر، عميدًا لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.
• الدكتور محمد مازن جلال محمد، عميدًا لكلية الآداب جامعة السويس.
• د. أسامة أحمد خليل قدور، عميدًا لكلية الثروة السمكية جامعة السويس.
• د. إبراهيم محمد كمال عبدالواحد، عميدًا لكلية الزراعة الصحراوية والبيئية جامعة مطروح.
 
 

التعليم العالى

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