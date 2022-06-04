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خمسة أرغفة لكل فرد.. التموين للمواطنين: حصص الخبز ثابتة ولا تلتفتوا للشائعات

السبت، 04 يونيو 2022 10:22 م
خمسة أرغفة لكل فرد.. التموين للمواطنين: حصص الخبز ثابتة ولا تلتفتوا للشائعات وزارة التموين
إبراهيم حسان

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نفى محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين في الإسكندرية، الأنباء المتداولة حول تغير نظام صرف الخبز على بطاقة التموين، قائلا: "مافيش حاجة حصلت، حصة المواطن ثابتة خمسة أرغفة لكل فرد في البطاقة، وما تردد كلام عاري من الصحة".
 
أضاف سعد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، أن كل ما حدث، أن هناك بعض المواطنين قاموا بصرف حصة يوم أو اثنين أو ثلاثة لتخزينها، بدلا من التوجه للأفران بشكل يومي لصرف الحصة اليومية المقررة، ومن الطبيعي عند قيام المواطن في يوم من الأيام بصرف حصة يومين أو ثلاثة دفعة واحدة، فإنه لن يتوجه لصرف حصته إلا في اليوم الرابع، "هذه ظاهرة أخذت أكبر من حجمها اليوم، وسط تصاعد الشائعات".
 
أكمل قائلا "القرار أن المواطن يصرف يوميا حصته اليومية، وهي خمسة أرغفة لكل فرد على بطاقة التموين، ولو صرف يومين أو ثلاثة مقدما عشان مايروحش كل يوم حقه، لكن مش هيصرف إلا في اليوم الثالث أو الرابع مثلا، طالما حصل على حصته مقدما للأيام السابقة".
 
وأشار إلى أن النظام  لم يتغير، "المواطن كان يسحب من رصيد نقاطه بشكل عادي لكن ما يحدث هي ظاهرة ترك بعض المواطنين بطاقتهم لدى بعض المخابز وكان صاحب المخبز ممكن يصرف بيها من غير علم المواطن لأنه كان ممكن يضرب بيها عادي والمواطن يجي اليوم التالي يصرف وياخد مش باين قدامه أن صاحب المخبز بياخد من رصيد نقاطه لكن وفقا للنظام الجديد ده مش هيحصل حتى لو ساب البطاقة عند المخبز".

محمد سعد الله

التموين

وزارة التموين

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صرف الخبز

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