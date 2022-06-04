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الحجر الزراعى: لدينا 22 منشأ قمح معتمد.. وجار اعتماد باكستان والمكسيك

السبت، 04 يونيو 2022 11:17 م
الحجر الزراعى: لدينا 22 منشأ قمح معتمد.. وجار اعتماد باكستان والمكسيك أحمد العطار
إبراهيم حسان

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كشف الدكتور محمد العطار، رئيس الحجر الزراعى المصري، أن مصر مصرح لها باستيراد القمح من بين 22 منشأ أقماح معتمدين لدى الحجر الزراعى المصرى من ضمنهم الهند، بالإضافة إلى بلغاريا وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والأرجنتين وأمريكا وفرنسا، وحاليا جارى اعتماد منشأين آخرين، هما باكستان والمكسيك لكن سوف يستغرق ذلك وقت للدراسة.

 

أضاف العطار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة ON، ردا على ما صرحت به روسيا، بأنها سمحت بتصدير القمح من أوكرانيا، قائلا: "حتى الآن لم تصدر لنا أوكرانيا قمحا منذ بداية الأزمة ولكن فى تصريحات من أوكرانيا، أنها سوف تصدر القمح من رومانيا عبر موانئها لكن كل هذه التصريحات لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن".

 

وأوضح أن هيئة السلع التموينية طرحت مناقصة لاستيراد القمح، وتم إرساء المناقصة على استيراد كمية من الأقماح تبلغ 438 ألف طن من رومانيا وروسيا وبلغاريا وليس من بينهم أوكرانيا، وسوف يصلون إلى مصر خلال شهرى يوليو وأغسطس.


محمد العطار

الحجر الزراعي المصرى

اخبار التليفزيون

شحنة القمح الهندية

القح الهندي


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