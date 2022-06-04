مرفق الكهرباء يصدر أول ترخيص لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر أول ترخيص لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية لإحدى الشركات التى تعمل فى هذا المجال ولديها أكثر من 15 محطة على مستوى الجمهورية بالفعل ولكن كانت غير مرخصة من قبل.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المستثمرين فى مجال شحن السيارات الكهربائية أشادوا بالقواعد المنظمة لإصدار الرخصة، لافتا إلى أن القواعد المنظمة لإصدار ترخيص إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية جاذبة للاستثمار فى هذا المجال، خاصة فى ظل خطة الدولة للتوسع فى السيارات الكهربائية.

وقال المصدر، إن الأسعار التى تم إقرارها من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الخاصة بتكلفة شحن السيارات الكهربائية محفزة للمواطن وتشجعه على القدوم على مثل هذه النوعية الصديقة للبيئة.