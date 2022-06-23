أخبار × 24 ساعة.. البابا تواضروس: نصلى من أجل نجاح وتفوق طلاب الثانوية العامة

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تعرف على نتيجة ترقيات موظفى الجهاز الإدارى للدولة 2022 بالاسم والرقم القومى
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة
السكة الحديد: حادث قطار بضائع البحيرة لم يؤثر على الحركة.. والخط مخصص للبضائع
الصحة: تقديم خدمات المبادرات الرئاسية مع حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا
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أول ارتفاع فى فصل الصيف.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. فيديو
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الصحف اللبنانية تبرز تأكيد مصر والسعودية على أمن واستقرار ووحدة أراضى لبنان
"التعليم: اختيار 100 مدرسة حكومية فى قرى حياة كريمة لتطبيق أنشطة التوكاتسو
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