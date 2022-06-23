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أخبار × 24 ساعة.. البابا تواضروس: نصلى من أجل نجاح وتفوق طلاب الثانوية العامة

الخميس، 23 يونيو 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. البابا تواضروس: نصلى من أجل نجاح وتفوق طلاب الثانوية العامة البابا تواضروس
إعداد على عبد الرحمن

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